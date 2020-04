Castrovilli e il Fantacalcio: “C’è sfottò, mi schiero sempre. Vi spiego la Lega con Vlahovic, Milenkovic e Lirola”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, è stato intervistato da fantacalcio.it:

Fantacalcio? C’è sfottò all’interno dello spogliatoio, se uno perde viene deriso da chi vince. Così funziona, è il bello del Fantacalcio.Quest’anno sto giocando con i miei compagni di squadra, prima dello stop ero primo o secondo non ricordo. Siamo 8 squadre, il mio socio è Cerofolini. Poi il dottore con Badelj, poi abbiamo la squadra formata da Vlahovic ed un fisioterapista, Benassi con un altro fisioterapista. Una squadra è formata da Milenkovic ed un altro dottore, poi Lirola con un altro fisioterapista e due magazzinieri. Si divertono anche loro, è un Fantacalcio che coinvolge tutto il club.

Quando ho realizzato i miei tre gol ero sempre in campo anche nella mia squadra del Fantacalcio. Mi schiero sempre, tranne quando sono squalificato ovviamente. Mi do fiducia dai (ride, ndr). Mi ricordo che quando abbiamo giocato a Sassuolo ed ho fatto gol e assist quando sono arrivato nello spogliatoio ero felicissimo per la bella vittoria a Reggio Emilia, ma poi subito dopo ho aperto l’App Fantacalcio per vedere il punteggio ed il voto che mi avevate dato.

La quarantena? Dopo la colazione faccio palestra, poi mi piace dare una mano in cucina alla mia ragazza. Specifico, appunto, che le do solo una mano pero’ (ride, ndr). Poi mi piace tantissimo giocare a Fortnite con mio cugino e mio fratello. Passo un po’ di tempo con il mio cagnolino Furia e la sera guardo qualche serie TV.

L’esordio in Serie A? Per me l’esordio in A era un sogno, fin da bambino. Il mio obiettivo era quello di migliorarmi ogni giorno con gli allenamenti. La serie B mi ha aiutato tanto nella crescita da calciatore, lì ci sono tanti giocatori più esperti che ti danno una grossa mano.

Il ruolo? Ovviamente negli ultimi due anni sono migliorato molto facendo la mezzala. Daniele Croce (ex calciatore dell’Empoli) è stato ad indicarmi questo ruolo, ma anche gli stessi Valiani e Giampà. A me piace sia difendere che attaccare, quindi è il ruolo ideale per le mie caratteristiche.