Curva Fiesole: “Domani minuto di silenzio prima di Fiorentina-Lazio”

Per domani la Curva Fiesole ha organizzato un minuto di silenzio per ricordare Marco e Alessio, due giovani ragazzi deceduti

La Curva Fiesole ha appena annunciato che domani, in occasione di Fiorentina-Lazio, si terrà un minuto di silenzio. Questo il comunicato: "Lunedì, in occasione della partita con la Lazio invitiamo tutto lo stadio ad osservare con noi un minuto di silenzio per Marco, onorandone il ricordo come merita, stringendosi al dolore della sua famiglia e dei suoi amici, per lui che ha dedicato una vita alla nostra Fiorentina e alla Curva Fiesole.