Cruciani: “Vlahovic? Commisso ha fatto bene, tifosi non sono i padroni del club”

Il giornalista: "Commisso ha fatto benissimo a darsi 8 in pagelle per questa cessione, la Fiorentina ha fatto un colpo"

Ecco le parole di Cruciani durante l'ultima puntata di Tiki Taka: "Più tempo passa e meno la società incassa, Commisso ha fatto benissimo a darsi 8 in pagelle per questa cessione, la Fiorentina ha fatto un colpo con questa vendita, i tifosi devono mettersi in testa che non sono i padroni della società. Ha scelto la strada migliore nei confronti dei tifosi e della Fiorentina. Il tradimento è una parola ridicola che non esiste nel calcio".