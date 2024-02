Crollo di Via Mariti, lo striscione a Empoli: “Basta morti sul lavoro”

Rivali sugli spaleti ma solidali davanti alla tragedia. A Empoli le due tifoserie espongono due striscioni eloquenti sulla strage di Via Mariti

Il crollo del cantiere in Via Mariti ha scosso le coscienze della città, ma non solo a Firenze. Infatti nel minuto di silenzio al Castellani i tifosi dell'Empoli hanno esposto uno striscione chiaro: "Basta morti sul lavoro, basta vittime innocenti". A fargli eco anche i tifosi viola: