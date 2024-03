Criscitiello: “C’è la fila per allenare la Fiorentina, merito anche di Barone”

Prosegue Criscitiello: "Queste erano le mie considerazioni prima che venisse alla luce la notizia del malore che ha colpito Joe Barone: Direttore Generale della Fiorentina ed artefice almeno quanto il proprietario della gestione illuminata descritta qualche riga fa. A Barone non posso che augurare una pronta guarigione, e la speranza di poter tornare a giudicare il prima possibile le sue gesta da dirigente di una delle realtà più illuminate del panorama calcistico italiano. Forza Joe, abbiamo ancora tante cene di pesce da fare nella tua Pozzallo!"

