Cragno e il siparietto con Prandelli: “Ho fatto dei provini, ma non mi hanno mai preso”

Alessio Cragno, portiere del Cagliari è stato protagonista di un simpatico siparietto, di fronte alle telecamere di Sky Sport. Al portiere, nativo di Fiesole e cresciuto nella Cattolica Virtus, è stato chiesto il perché non avesse mai giocato nella Fiorentina. Proprio nel momento in cui veniva microfonato anche Cesare Prandelli, coinvolto subito nella domanda rivolta dallo studio. Cragno ha rivelato di aver fatto dei provini nel settore giovanile dei viola, ma di non essere mai stato preso. “C’era già Prandelli ai tempi dei provini? Non ricordo, forse sì” – così ha chiosato il portiere, classe ’94. Prandelli, dal canto suo, ha aggiunto scherzosamente che tali provini risalessero a prima che il tecnico di Orzinuovi sedesse sulla panchina gigliata.