Cosmi: “Fiorentina, niente svolta dopo la Juve. Vuol dire che ci sono problemi strutturali”

L’allenatore Serse Cosmi ha commentato l’attualità di casa Fiorentina ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: “Prandelli non riesce a giocare con due punte di ruolo alla Fiorentina? Cesare in carriera ha giocato spesso con le due punte, da fuori è difficile valutare certe situazioni. Quello che conta sono le caratteristiche, ogni tecnico cerca di tirare fuori il meglio da quello che ha. Dietro Vlahovic, di ruolo, c’era Cutrone e non Kuame. Non ci sono alternative. Invece ci sono giocatori come Ribery, Castrovilli e Bonaventura che garantiscono equilibrio e qualità. Quando una squadra come la Fiorentina si ritrova invischiata nelle zone basse della classifica inevitabilmente vai a cercare un eccesso di equilibrio. è normale. Ero certo che dopo la vittoria di Torino contro la Juve potesse arrivare la svolta per la Fiorentina. Non è stato così. Vuol dire che ci sono dei problemi strutturali più profondi che credo neanche il mercato possano stravolgere”.