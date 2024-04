Cosa significa l’esultanza di Mandragora? C’è dietro una dolce dedica

Rolando Mandragora ha fatto gioire i tifosi della Fiorentina 5 volte in stagione: una a Genova nella prima giornata di campionato, le altre quattro nel 2024, due in campionato (Lecce in trasferta e Roma in casa), una in Conference League (Maccabi Haifa in trasferta) e una in Coppa Italia (Atalanta in casa, con un eurogol) Il centrocampista campano è diventato una risorsa importante dopo tanti mesi da alternativa, e ci sta facendo abituare alla sua esultanza, busto inclinato di lato e mano chiusa portata alla guancia.