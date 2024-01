Corsport si chiede: “Italiano, dopo tre anni, arrivato il momento di decollare?”

Italiano e Thiago Motta hanno portato Fiorentina e Bologna dentro la lotta per la Grande Europa: chi non aveva fatto i conti con loro è costretto a rapportarcisi ora. Sono entrambi in scadenza, anche se il tecnico della Fiorentina ha una opzione per il 2025 legata al piazzamento in Europa. Sono sulla bocca di tutti con merito (la scorsa estate entrambi erano entrati in orbita Napoli). Chiaro che arriverà il momento della verifica con i rispettivi club, ma più il tempo passa più sembra andare nella direzione di un futuro nuovo. Italiano è al terzo anno, sembra un tempo giusto per decollare. Lo riporta il Corriere dello Sport.