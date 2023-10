CorSport: “Italiano e una Firenze spaccata in due. Così si creano solo alibi”

Il Corriere dello Sport analizza il clima intorno a Vincenzo Italiano, che in questi due giorni, è parso molto nervoso. Il motivo, sottolinea il quotidiano, riguarda la visione che Firenze ha del suo operato. Infatti, nella mente del tecnico viola c'è questo dualismo continuo tra chi lo pone sul banco degli imputati ogni volta che la sua Fiorentina perde e c'è chi, in caso di vittoria, elogia solo l'operato dei giocatori. Italiano non cambia idea e continua a sottolineare come in questo modo, la squadra potrà trovare alibi nei momenti di sconfitta o di difficoltà. Giocatori, che se non si responsabilizzano, continueranno a sbagliare.