Corsi: “Pressing viola ci può creare difficoltà. Speriamo non vinca il migliore”

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni di Radio Toscana. Queste le sue dichiarazioni: "L’Empoli sta bene, i ragazzi si stanno riprendendo dopo un attacco di dissenteria che tra domenica e lunedì ha colpito dieci giocatori. Ieri sono tornati tutti ad allenarsi. Verso il derby c’è la concentrazione di sempre e la cura nei dettagli che ci contraddistingue. Speriamo non vinca il migliore! Fiorentina? E' una squadra corta, che concede poco agli avversari nello sviluppo del gioco, con un’identità precisa data da allenatore e individualità che possono esprimersi a grande livello anche in campo internazionale. Cercheremo di sovvertire il pronostico".

Corsi continua: "Rapporti con Fiorentina? Sono da sempre stati eccellenti: erano molto buoni con Andrea Della Valle e Pantaleo Corvino, sono ottimi anche con Daniele Pradè e Joe Barone. Ci scambiamo consigli anche tecnici sui calciatori. Saponara? Quando lo vendemmo al Milan ci stava tutta quella cessione per il valore che stava esprimendo. Poi non ha avuto quella costanza di rendimento che avrebbe potuto garantirgli di esprimersi anche a grandi livelli. Andreazzoli contro Italiano? La Fiorentina è una squadra che crea molti problemi agli avversari quando viene a pressare alta. Questo sarà il primo dei problemi che troverà la nostra squadra. Noi abbiamo una predisposizione a giocare il pallone che ci ha permesso di fare dei risultati importanti finora in stagione. Poi ci sono dei momenti in certe partite in cui dobbiamo imparare ad essere più attenti".