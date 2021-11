Dal centro sportivo: Dragowski e Kokorin verso la convocazione, Pulgar a parte

I viola si sono presentati in mattinata agli ordini di Vincenzo Italiano per la sessione di allenamento: buone notizie da Dragowski e Kokorin

Prosegue il lavoro della Fiorentina in vista della sfida di sabato prossimo al Castellani contro l'Empoli. I viola si sono presentati in mattinata agli ordini di Vincenzo Italiano per la sessione (unica) mattutina.