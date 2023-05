Coppa Italia, gaffe delle medaglie? Ecco cosa dice il regolamento

Tutti si sono accorti però, che alcuni membri dello staff di Italiano non sono riusciti a raccogliere il premio e quindi sono scesi dal palco senza nulla. Una scena triste, ma è giusto chiedersi cosa dice il regolamento

Questa mattina ha preso banco la possibile "gaffe" della Lega Serie A al termine della finale di Coppa Italia.Infatti, la Fiorentina ha ricevuto le medaglie d'argento per il secondo posto. Tutti si sono accorti però, che alcuni membri dello staff di Italiano non sono riusciti a raccogliere il premio e quindi sono scesi dal palco senza nulla. Una scena triste, ma è giusto chiedersi cosa dice il regolamento: "Alla Società seconda classificata sono conferite 40 medaglie d'argento da assegnarsi ai calciatori e ai tecnici della Società". Insomma, sembra essere qualcosa di previsto e quindi non ci sarebbe nessun errore.