Convocati Fiorentina: assente Terracciano, spazio ad un Primavera

La lista dei convocati diramata da Vincenzo Italiano, in vista di Fiorentina-Atalanta: assenti Terracciano e Kokorin, c'è Fogli

La lista dei convocati diramata da Vincenzo Italiano, in vista di Fiorentina-Atalanta. Il tecnico gigliato dovrà fare a meno dei soli Terracciano - colpito da attacco influenzale - e Kokorin, ancora out. Al posto del n°1 convocato il giovane Fogli, classe 2003 in organico alla Primavera di Aquilani. Per il resto tutti disponibili, sono in 24, compresi Torreira e Bonaventura che tornano arruolabili dopo la squalifica, scontata con lo Spezia.