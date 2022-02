VN – Terracciano ko, salta l’Atalanta. Le ultime dall’allenamento

Il portiere titolare non si sta allenando con il resto dei compagni per via di una tonsillite

Alessandro Guetta

Allenamento all'interno dello stadio Franchi per la Fiorentina a due giorni dal match contro l'Atalanta. E la notizia che abbiamo raccolto è l'assenza di Pietro Terracciano, il portiere diventato ormai titolare. Secondo quanto ci risulta, il giocatore è alle prese con una tonsillite. Il tampone Covid ha dato esito negativo ma la sua assenza con l'Atalanta sembra a questo punto quasi certa. Chance in vista, dunque, per Dragowski. Kokorin l'unico altro giocatore della rosa che non sta lavorando con i compagni. Ecco alcune foto Violanews: