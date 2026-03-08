Il giocatore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Parma. Le sue parole:
Ranieri (conf): “Siamo delusi ma la classifica è mossa, conta solo vincere a Cremona”
Le parole in conferenza stampa del giocatore della Fiorentina, Luca Ranieri, al termine della partita giocata contro il Parma
Sulla situazione—
Noi adesso non siamo la Fiorentina degli ultimi anni, ma una che deve lottare per retrocedere. C'è delusione, perché anche noi volevamo la vittoria oggi. La classifica oggi l'abbiamo mossa, solo con un punto, è vero, ma si è mossa. Ci portiamo a casa questo pareggio e ci prepariamo per le prossime partite.
Sui passi indietro fatti—
L'impressione può essere questa, perché con Como, Jagiellonia là e Pisa avevamo fatto bene. Oggi ci portiamo a casa il non aver subito gol e non aver subito nemmeno un tiro. Dall'altro lato però è lo stesso, perché abbiamo fatto forse un tiro. Mancano dieci partite, dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo mosso la classifica, l'annata è questa, serve continuare così.
Sulla partita a Cremona—
Mancano dieci partiti, ma giochi con una squadra sotto di te di un punto. Devi andare là e cercare ogni modo per vincere.
Sugli errori da non commettere—
L'errore da non fare è quello di arrenderci. Siamo un gruppo davvero di tutti ragazzi. Il prendersi con qualcuno fa parte del calcio, succede ovunque, ma siamo tutti compatti per portare la Fiorentina alla salvezza.
