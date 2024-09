Colpi mancati: i retroscena su Vitor Roque, Baturina, Mangala e Hummels

I retroscena su Baturina, Mangala e Tessmann

"Baturina ci piaceva molto, abbiamo fatto un'offerta, ma il passaggio del turno in Champions League della Dinamo Zagabria ha complicato le cose. Se fosse arrivato, avremmo preso un centrocampista in meno - ha detto Pradè -. Mangala lo voleva fortemente Roberto Goretti. All'inizio non c'era nessuna apertura da parte del Lione, poi nel momento in cui gli agenti ci hanno detto che la situazione stava cambiando ci abbiamo provato, l'accordo col giocatore c'era ma il Lione ha preferito chiudere con l'Everton, dinamiche di mercato normali. Per quanto riguarda Tessmann non abbiamo trovato i numeri per chiudere, ma il vero obiettivo era sempre stato Richardson e quando abbiamo potuto affondare, anche a costi un po' più alti, l'abbiamo fatto con convinzione".