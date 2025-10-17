Nel corso della conferenza stampa verso Fiorentina-Milan, settima giornata di Serie A, il tecnico viola Stefano Pioli ha scherzato sulle tante ricorrenze che offre il calendario: il ritorno a San Siro dove ha vinto uno Scudetto memorabile, ma non solo:
Pioli guarda… in alto: “Se esiste un Dio del calcio, sarebbe un buon momento”
Non sono più miei ma con i ragazzi del Milan ho condiviso un bel percorso. Ci saluteremo, perché abbiamo fatto cose importanti e siamo cresciuti. Ma ci penserò dopo la partita. In questo momento non è una mia priorità. Ma faccio 500 panchine, poi spengo 60 candeline... Se c'è un Dio del calcio, magari un occhio di riguardo... (ride, ndr)"
