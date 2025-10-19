Pioli (conf): “Prendiamo mazzate, non ci vorrà poco ma sono certo che ne usciremo”

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato nella conferenza stampa post partita, nella pancia dello stadio Meazza:
Siamo anche sfortunati, sul pareggio eravamo in 10, ma non fa bene a nessuno questo utilizzo del Var, alla minima cosa si va in terra e l'arbitro lo va a rivedere.
Situazione preoccupante—
Stiamo prendendo tante legnate, ma vedo un gruppo che ci crede. Sono sicuro che ce la faremo, non ci vorrà poco tempo ma ce la faremo.
Tenuta—
Sono tante volte che andiamo in vantaggio e non lo teniamo, essere in questa posizione fa male, credo nel mio lavoro ma la realtà è questa, oggi i nostri errori sono stati davvero minimi. Dobbiamo fare qualcosa in più. Se pensiamo alle prime di campionato, Napoli a parte siamo sempre cresciuti. Al Milan mancavano giocatori importanti, ma noi non possiamo essere ultimi, abbiamo giocato e creato. Tutti viviamo di risultati, tocca a noi fare qualcosa in più.
Dimissioni Pradè?—
Ho sempre pensato che meriti e demeriti, risultati positivi e negativi, vadano condivisi. Io credo che il primo a essere responsabile sono io e poi i miei giocatori, in campo ci andiamo noi.
Limiti di squadra?—
Diventa difficile spiegarselo. Credo che valiamo più di questo, le ultime due partite sono, non vorrei dire di ottimo livello, perché in estate ho detto cose che non hanno funzionato, ma vinceremo delle partite così.
Gestione—
Merito anche del Milan. Oggi abbiamo fatto bene in difesa, più bassi del solito. L'aspetto mentale fa sempre la differenza, Sono sicuro che ne usciremo, vedo lo spirito giusto da parte dei giocatori. In questo momento tutto quel che ci sta intorno è negativo.
Vienna—
Potrebbe darci linfa, ma è chiaro che il campionato va raddrizzato in tutti i modi. Penseremo alla Conference e poi al Bologna.
