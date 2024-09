Per Martinelli pronto un percorso “alla Carnesecchi”. Ecco le intenzioni viola

Per il giovane portiere classe 2006 Tommaso Martinelli, la Fiorentina ha già in mente un percorso per la sua crescita. Come spiegato dal direttore sportivo Daniele Pradé infatti, mentre il giocatore aveva richiesto la possibilità di andare via in prestito, la società viola non era d'accordo. Infatti in questi sei mesi, fino almeno a gennaio, il giovane portiere rimarrà in rosa e imparerà i segreti del mestiere da Terracciano e De Gea, poi nel mercato invernale partirà per una serie C. Un percorso simile a quello fatto da Carnesecchi. Ecco le parole di Pradé: