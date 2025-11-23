Palladino prepara la Fiorentina: “Ripartiamo dalla ripresa del Maradona”

Non è stata una prima da sogno per Raffaele Palladino . Il nuovo tecnico dell'Atalanta ha dovuto incassare 3 gol dal Napoli nel primo tempo, anche se nella ripresa la Dea ha dato buoni segnali. La prossima gara sarà contro la Fiorentina di Vanoli, e Palladino ripartirà proprio dalla ripresa del Maradona, come dichiarato in sala stampa:

"Si poteva tenere aperta la partita, mi porto a casa un secondo tempo positivo, per il carattere e la prestazione. Non siamo riusciti a fare il 3-2 per riaprirla. Abbiamo avuto poco tempo, c’è da lavorare ma dobbiamo ripartire dal coraggio e dalla prestazione del secondo tempo. Facciamo i complimenti al Napoli e sicuramente avremmo potuto fare meglio in occasione del secondo e terzo gol loro, ma vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. E mi tengo stretta la reazione della ripresa”.