Il giocatore della Fiorentina, Fabiano Parisi, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus. Le sue parole:
Parisi (conf): “Questa la partita della svolta. Ecco cosa ci ha detto Vanoli”
Le parole dell'esterno della Fiorentina, Fabiano Parisi, al termine della partita pareggiata contro la Juventus
Sulla partita e la reazione—
A livello mentale abbiamo fatto uno step, il mister ci ha aiutato tantissimo sotto questo aspetto. Piano piano ci toglieremo da quella posizione, ma dobbiamo pensare giorno dopo giorno. Agli allenamento con il mister andiamo forte. Sappiamo quanto ci tenevano i nostri tifosi a questa partita, sono uscito dal campo con i crampi, non ce la facevo più.
Sul cambio di obeittivo—
Il mister ci ha detto la realtà dei fatti fin da quanto ha messo piede al Viola Park. Ora siamo ultimi e dobbiamo giocare per la salvezza, con la fame su ogni pallone. Se ci saranno questi piccoli segnali e passi riusciremo ad uscirne. Ci stiamo calando in quella situazione, dobbiamo farlo in fretta. Siamo convinti, stiamo lavorando alla grande con il mister. Sono convinto che ne usciremo.
Sull'essere squadra—
Sicuramente, a prescindere dal direttore, siamo noi quelli che vanno in campo. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Dobbiamo lottare. La squadra è stata costruita bene. In campo andiamo noi, solo noi possiamo uscirne. I tifosi oggi e come sempre ci hanno dato una grande mano. Oggi è stato un punto importante, contro una grande squadra. Penso che sia stata la svolta.
