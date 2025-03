Palladino: “Domani una finale. Futuro? Conta solo il bene della Fiorentina”

Vigilia importante in casa Fiorentina. Domani per Palladino e i suoi ci sarà da rimontare la sconfitta per 3-2 della gara di andata degli ottavi di finale di Conference, subita dal Panathinaikos ad Atene. Al Franchi alle 21:00 andrà in scena il decisivo ritorno. La Fiorentina è chiamata a vincere con due reti di scarto per passare direttamente ai quarti di finale. Ecco le parole di Raffaele Palladino in conferenza stampa: