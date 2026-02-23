Cher Ndour, calciatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo il match con il Pisa. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Ndour (conf): “Kean fondamentale per noi. Ho fatto i complimenti a Nicolas”
news viola
Ndour (conf): “Kean fondamentale per noi. Ho fatto i complimenti a Nicolas”
Cher Ndour, calciatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo il match con il Pisa
Abbiamo una qualità offensiva che ci permette di creare molto, sono contentissimo del nostro primo tempo. Dobbiamo continuare su questa strada con questa unione difensiva, aggiungendo sempre di più delle piccole cose. Kean per noi è fondamentale, ha fatto un gran lavoro di squadra oltre al gol. Il mio tiro? Ho fatto i complimenti al portiere del Pisa...Ottenendo risultati positivi aumentiamo la fiducia in noi, siamo in un buon momento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA