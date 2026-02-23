Ndour (conf): “Kean fondamentale per noi. Ho fatto i complimenti a Nicolas”

Viola News
Cher Ndour, calciatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo il match con il Pisa
Cher Ndour, calciatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo il match con il Pisa. Ecco le sue parole:

Abbiamo una qualità offensiva che ci permette di creare molto, sono contentissimo del nostro primo tempo. Dobbiamo continuare su questa strada con questa unione difensiva, aggiungendo sempre di più delle piccole cose. Kean per noi è fondamentale, ha fatto un gran lavoro di squadra oltre al gol. Il mio tiro? Ho fatto i complimenti al portiere del Pisa...Ottenendo risultati positivi aumentiamo la fiducia in noi, siamo in un buon momento.

