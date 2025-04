Isco: “Non penso al passato, voglio vincere ancora. Io alla Fiorentina? No”

Sono contento di vivere questa esperienza al Betis, ho vissuto periodi difficili ma questo fa parte della vita. Dobbiamo cercare di capovolgere la situazione e dare un esempio anche ai bambini di non arrendersi mai. Ora mi trovo in uno dei momenti migliori della mia carriera. Qui c'è un gruppo con ambizione e con tanti giocatori di esperienza, insieme ad altri giovani che vogliono dimostrare tutte le loro qualità. La cosa importante è restare uniti e credere in ciò che facciamo. Quello che abbiamo fatto nel passato serve, ma io ho l'ambizione di vincere nuovi titoli con il Betis e fare la storia di questo club. Abbiamo studiato la Fiorentina in video, ha giocatori forti e credo che sarà una sfida alla pari.

Quando ho firmato per il Betis sapevo che questa squadra voleva ottenere cose importanti, sono orgoglioso della stagione che stiamo giocando, sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra e l'ambizione ogni anno deve essere massima. Io sono qui per vincere. Ho giocato in 4 squadre nella mia carriera, Valencia, Malaga, Real e Siviglia, qui al Betis sto vivendo una seconda giovinezza e ringrazio tutti per l'opportunità. I tifosi sono incredibili e spero di poter continuare ancora 4-5 anni qui.

Conosciamo bene il campionato italiano e abbiamo molte informazioni sulla Fiorentina. Se sono stato vicino alla Fiorentina? No, non c'è stato niente. De Gea? Gli manderò un messaggio per chiedergli qualche informazione sulla Fiorentina (ride, ndr)".