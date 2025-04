Pellegrini: “Fiorentina forte, si deciderà sui dettagli. Vogliamo tenere il controllo”

Siamo in fiducia, ma a questa si deve accompagnare intensità e concentrazione per raggiungere qualcosa di grande. Questo gruppo è una vera squadra, sono tutti coinvolti e vogliamo ripagare i 60mila che ci saranno domani. Il segreto per vincere? Non c'è un segreto, serve spirito di gruppo per risaltare la qualità dei singoli. Poi serve anche un pizzico di fortuna.

Vogliamo sempre inculcare l'ambizione e il coraggio nella squadra. Abbiamo lottato per essere qui e vogliamo continuare su questa strada. Noi e Fiorentina tra le grandi favorite del torneo? Spero di vedere in campo il Betis degli ultimi tempi, con voglia di vincere. Il Chelsea è sempre meglio non affrontarla fino alla finale, ma la cosa importante è arrivarci in finale.

Il tabù semifinali? Non è un tabù. Ho affrontato sfide in Champions e in Europa League, adesso c'è la Conference League. Dobbiamo sentirci importanti e cercare una nuova sfida con questa squadra, tutti abbiamo voglia di continuare a migliorare. Isco è qualcosa di più di un giocatore per noi, avere lui come capitano dopo quello che ha vinto con il Real Madrid è la dimostrazione della nostra ambizione ma anche dello sforzo e dell'impegno che mette in ogni allenamento nonostante la sua carriera.

La Fiorentina è una squadra che gioca molto bene, con centrocampisti di qualità e attaccanti pericolosi. Dovremo fare una partita completa cercando di avere il controllo della palla. Vogliamo sfruttare al massimo i primi 90' di questa doppia sfida. Conosco lo stadio Franchi, ci sono stato per il Pepito Day, ma prima di tutto dobbiamo pensare a domani.

Bakambu? Sta bene e domani giocherà. Lo Celso? Non credo che ci sia nessun problema di minutaggio, è un giocatore che può dare un contributo. La squadra deve essere unita per finire al meglio questa stagione sia in campionato che in Conference".