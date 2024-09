La decisione di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, di non convocare Albert Gudmundsson per la gara tra Atalanta e Fiorentina ha destato molta delusione nel mondo viola, che pregustava l'esordio ufficiale dell'islandese anche a partita in corso. Dopo la sconfitta per 3-2 con la Dea, l'allenatore ha parlato in sala stampa anche di questo argomento: "Gudmundsson non ha mai lavorato con la squadra. Da martedì sarà con noi".