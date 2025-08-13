Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha presentato così il nuovo centrocampista viola, Simon Sohm, in conferenza stampa. Le sue parole:
Ferrari su Sohm: “Desiderava raggiungere la squadra e giocare. Lo volevamo da tanto”
Sohm è l'ultimo arrivato. Ha avuto desiderio di partire per l'Inghilterra, siamo partiti la mattina dopo che è arrivato al Viola Park. Voleva giocare e ci è riuscito, facendo anche gol. E' un ragazzo che cerchiamo da diverso tempo e quest'anno si sono create le condizioni, sia per lui che per noi, per fare quest'operazione.
