Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Ferrari su Sohm: “Desiderava raggiungere la squadra e giocare. Lo volevamo da tanto”

news viola

Ferrari su Sohm: “Desiderava raggiungere la squadra e giocare. Lo volevamo da tanto”

Ferrari
Le parole del direttore generale Alessandro Ferrari sul neo acquisto Simon Sohm
Redazione VN

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha presentato così il nuovo centrocampista viola, Simon Sohm, in conferenza stampa. Le sue parole:

Sohm è l'ultimo arrivato. Ha avuto desiderio di partire per l'Inghilterra, siamo partiti la mattina dopo che è arrivato al Viola Park. Voleva giocare e ci è riuscito, facendo anche gol. E' un ragazzo che cerchiamo da diverso tempo e quest'anno si sono create le condizioni, sia per lui che per noi, per fare quest'operazione.

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA