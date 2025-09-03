Viola News
Ferrari: “Hans giovane di prospettiva. Aveva altre opportunità ma ha scelto noi”

Ferrari
Le parole del direttore generale, Alessandro Ferrari, sul nuovo giocatore viola Hans Nicolussi Caviglia
Redazione VN

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha presentato così il nuovo centrocampista viola, Hans Nicolussi Caviglia, inconferenza stampa. Le sue parole:

Hans è l'ennesimo giocatore italiano di prospettiva che va ad arricchire ulteriormente il nostro gruppo. E' arrivato con una grandissima determinazione; aveva altre scelte ed opportunità ma  ha scelto la Fiorentina; di questo siamo molto contenti.

