Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha presentato così il nuovo centrocampista viola, Hans Nicolussi Caviglia, inconferenza stampa. Le sue parole:
Ferrari: “Hans giovane di prospettiva. Aveva altre opportunità ma ha scelto noi”
Le parole del direttore generale, Alessandro Ferrari, sul nuovo giocatore viola Hans Nicolussi Caviglia
Hans è l'ennesimo giocatore italiano di prospettiva che va ad arricchire ulteriormente il nostro gruppo. E' arrivato con una grandissima determinazione; aveva altre scelte ed opportunità ma ha scelto la Fiorentina; di questo siamo molto contenti.
