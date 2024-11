Comuzzo: “Orgoglioso di quello che sto facendo. Mi ispiro a Chiellini”

Le parole in conferenza stampa di Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, in vista della sfida di Conference League

"Per me è un momento bellissimo. Non me lo aspettavo del tutto, mi ritrovo qui e cerco sempre di dare il massimo per la squadra. Sono orgoglioso di quello che sto facendo. Sembro un centrale vecchia maniera anche perché i miei idoli sono del calcio passato. Mi ispiro molto a Chiellini come stile di difensore"