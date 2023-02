Conference, la Fiorentina vede gli ottavi. A quanto ammontano i ricavi? Il punto

Innanzitutto ricordiamo che per la qualificazione ai gironi della Conference League, ogni squadra ha incassato quasi tre milioni di euro ( 2,94 per la precisione). Da quel momento in avanti la Uefa stanzia ai club, oltre a dei soldi che dipendono dal ranking ( per la Fiorentina vale 1,29 milioni ) e dal market pool (calcolato a fine competizione sulla base di diversi fattori che riguardano il mercato televisivo), dei premi in denaro in relazione a quelle che sono le loro prestazioni nel corso del cammino europeo.

Per quanto riguarda i gironi, i premi consistono in 500.000 euro per vittoria e 166.000 euro per ogni pareggio. Per questo, la Fiorentina con un bilancio di 4 vittorie ed un pareggio, ha totalizzato 2.166.000 euro. A questo va aggiunto il bottino che la Uefa versa per le prime due posizioni dei gironi, nel nostro caso 325.000 euro (650.000 euro per la capolista)