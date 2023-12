Concluso l’esame delle offerte per la riqualificazione del Franchi

La commissione giudicatrice tornerà a riunirsi lunedì 18 dicembre per comunicare il punteggio assegnato alle offerte tecniche e procedere all’apertura delle offerte economiche. Sarà quindi stabilita la migliore offerta e l’ufficio gare potrà effettuare le verifiche amministrative propedeutiche all’aggiudicazione, che dovrà avvenire entro il 31/12/2023.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.