Comunicato congiunto di Italia Nostra e altre associazioni sul Viola Park

"A Bagno a Ripoli, la partecipazione, una questione di democrazia"

Con una nota congiunta le associazioni sottoelencate parlano del Viola Park e annunciano la nascita di un Coordinamento. Questo il comunicato dal titolo " A Bagno a Ripoli, la partecipazione, una questione di democrazia ", che vi proponiamo in versione integrale:

Desideriamo informarvi che da alcune settimane si è costituito un Coordinamento fra le associazioni Italia Nostra, Legambiente e Rete dei Comitati per la Difesa del Territorio di Firenze, Firenzeintralice APS e Comitati Cittadini di Bagno a Ripoli.

- Non è certo quello che ci si attendeva da un'Amministrazione che è stata presa ad esempio per la stesura del Piano Strutturale del 2015, secondo la Legge Regionale n. 46/2013 sulla partecipazione.

- Per decenni la democrazia nel nostro Paese è stata esercitata non soltanto nel momento e mediante le elezioni, ma soprattutto attraverso la partecipazione dei cittadini e siamo convinti che ciò contribuisca a mantenere vivo il loro interesse per la cosa pubblica.