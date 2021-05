Viola Park, il 19 maggio la decisione del Tar sul ricorso di Italia Nostra

Il prossimo 19 maggio la Fiorentina saprà se i lavori al Viola Park di Bagno a Ripoli potranno proseguire

Il prossimo 19 maggio la Fiorentina saprà se i lavori al Viola Park di Bagno a Ripoli potranno proseguire o se del Tar arriverà una sospensiva che potrebbe durare anche qualche mese. In quella data il Tar si esprimerà in merito al ricordo dell’associazione Italia Nostra sul nuovo centro sportivo della Fiorentina che sta sorgendo a due passi da Firenze. Depositata ieri la trasposizione del ricorso, sull’argomento si dibatterà il 19 maggio in camera di consiglio. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi spostato davanti ai giudici del Tar Toscana come deciso in accordo e su richiesta del Comune di Bagno a Ripoli, era arrivato il 10 marzo scorso dopo che il club aveva già dato il va alle ruspe e piantato alcuni ulivi simbolici. Il ricorso contestava le varianti urbanistiche approvate dal Comune per il via libera dei lavori a inizio febbraio. (Lo scrive il Corriere Fiorentino)