Comunicato ACF: Il Franchi è sold out in vista della finale di Conference

È ufficiale, il Franchi sarà sold out in vista della finale di Conference. Dopo il Viola Park, anche il Franchi sarà pieno di tifosi viola per sostenere la squadra da Firenze. Cosi recita il comunicato ufficiale del club gigliato: "Tifosi viola vi informiamo che la visione della Finale di Atene al Franchi è Sold Out. Ci vediamo al Franchi per vedere tutti insieme la finale!