Olympiacos-Fiorentina, Viola Park già sold out per la finalissima

È frenetica l'attesa da qui al 29 maggio, data della seconda finale di Conference League nella storia della Fiorentina. Lo si può notare dai tifosi viola, che in tantissimi raggiungeranno Atene, ma tanti altri occuperanno l'Artemio Franchi e il Viola Park, anche quest'ultimo andato sold out in in queste ore. Manca sempre meno alla finale, i tifosi viola non stanno più nella pelle, sperando che il risultato sia diverso dall'anno scorso.