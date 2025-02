Comune Firenze: “Cronoprogramma stadio rispetta il quadro economico”

Sullo stadio Artemio Franchi di Firenze, su cui è in corso il restyling, "più volte è stata richiesta una diversa e idonea soluzione progettuale che prevedesse modifiche della lavorazione e di conseguenza del cronoprogramma, sempre nel rispetto del quadro economico. Si è trattato di una riarticolazione del programma dei lavori che rispettasse il quadro economico così come è stato definito. La variante è stata richiesta per conciliare i lavori con la presenza" delle gare casalinghe della Fiorentina. Lo ha dichiarato, in Consiglio comunale, l'assessore di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini rispondendo ad un question time del consigliere Dmitrij Palagi. "È difficile credere a quanto ci è stato detto oggi in aula - ha risposto Palagi -. Probabilmente si è giocato sulle sfumature delle parole. Abbiamo chiesto se la modifica del cronoprogramma dei lavori allo stadio Franchi determinerà un aumento dei costi. Ci è stato detto di no, che i nuovi accordi non modificano il quadro economico. Chiederemo la documentazione, perché riteniamo impossibile pensare che la Fiorentina possa continuare a giocare lì senza che questo determini novità e maggiori oneri".