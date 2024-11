Premio “Artemio Franchi”: argento al recupero e valorizzazione del Franchi

Con la tesi dal titolo “Nuovo Artemio Franchi di Firenze: progetto di recupero e valorizzazione dello stadio di Pier Luigi Nervi con soluzioni integrate per il comfort termico e visivo” Cecilia Frediani, nel Salone d’Onore del Coni di Roma, è stata un’applauditissima medaglia d’argento del Premio di Laurea “Artemio Franchi”. Un Premio che unisce sport e cultura dove sono confrontati ed esaminati da giurie competenti tesi di laurea magistrale su argomenti di qualunque disciplina afferenti le società sportive, gli atleti e attività sportiva in genere, con particolare riferimento al mondo del calcio. Frediani, che ha frequentato il corso di Ingegneria Edile - Architettura al Politecnico di Milano, ha focalizzato il suo studio sull’impianto fiorentino costruito negli anni ’30 del Novecento con un’architettura sportiva un tempo all’avanguardia, ora non più adatta a rispondere alle esigenze della contemporaneità e il cui recupero è reso più complesso dalle disposizioni di tutela artistica e storica. Il progetto di Frediani si incentra sul tema della fruibilità del luogo non solo in occasione delle partite, ma durante l'intero arco della settimana. Le scelte progettuali sono orientate a rendere lo stadio un potente catalizzatore sociale e i nuovi spazi all'interno della struttura sono pensati per vivacizzare quotidianamente l'infrastruttura, attraverso l'istituzione del Museo della Fiorentina, lo store ufficiale, una biblioteca con aule dedicate allo studio, nonché spazi destinati a spettacoli ed eventi culturali. L’intervento si pone inoltre l’obiettivo di rispondere alla problematica ambientale e un’attenzione particolare viene posta ai moderni standard di comfort degli utenti.