Commisso telefona alla squadra: ecco i concetti principali espressi

Rocco Commisso, come anticipato dallo stesso Iachini in conferenza, ha chiamato la squadra viola al termine della seduta di allenamento nella giornata di ieri. I viola sono attesi da impegni decisivi per il proseguo della stagione e per questo motivo il Presidente ha voluto farsi sentire a tutto il gruppo. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, i concetti principali espressi dal presidente sono stati i seguenti: innanzitutto è stata ribadita la vicinanza di Commisso, Barone e Pradè al gruppo squadra. Ed è stato ribadito il concetto di famiglia che c’è nella Fiorentina. Oltre a questo il Presidente ha fatto sapere che, questa vicinanza sarà ancora più concreta dopo la Pasqua. Al termine di queste festività è, infatti, previsto l’arrivo di Rocco in città. Inoltre non è stato tralasciato anche l’aspetto del campo, con Commisso che ha tenuto a precisare come occorra massima attenzione e rendimento per le 10 gare che rimangono. Infine un augurio a tutti i giocatori e a tutte le famiglie di Buona Pasqua, sperando che il regalo più bello venga fatto proprio domani a Genova.

