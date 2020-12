Commisso: “Sul Franchi in tanti vogliono guadagnare qualcosa. Opzione Campi? Ha una scadenza”

Durante l’intervento a Radio Bruno (LEGGI TUTTO) Rocco Commisso ha parlato così della questione Stadio:

“Stadio? Ribadisco ciò che ho già detto, sono insorti in molti, ma ho visto che in tutto questo sono tanti coloro che vogliono ricavare qualcosa, altro che tutelare la memoria di Nervi… Io penso che Brunelleschi oggi il Duomo non lo potrebbe fare. Primo perché la sua tecnologia non è replicabile, secondo perché oggi non ci sono i soldi. Cosa è successo a Roma allo stadio Flaminio? Hanno parlato, parlato, parlato, ma non hanno investito nulla. Adesso vogliono venire a Firenze e dirmi cosa devo fare? Se vogliono fare come piace a loro, mettano i soldi, io sono pronto anche a dare una mano di tasca mia. Io non spenderò mai una somma del genere per mettermi sotto il volere di qualcun altro.

Lo stadio si deve muovere, non può essere posizionato così, accanto alla strada. I campini non ci servono più, possiamo farlo, e possiamo anche preservare la Torre e quel che c’è da salvare. Io ringrazio i sindaci di Firenze e Campi che sono stati disponibilissimi nel cercare e proporre alternative. In America addirittura si va a giocare in altri Stati… Non dico di fare questo in Italia, ma questa differenza è assurda.

Campi Bisenzio? Siamo fermi, perché stiamo aspettando la risposta del Ministero sul Franchi. Poi si potrà nel caso procedere a Campi, ma l’opzione ha una scadenza, ricordiamocelo. E in ogni caso ci sono tante altre spese da sostenere nell’eventualità di una scelta del genere”.

