E la maglia della Fiorentina arriva a costare 500 dollari. Colpa di… Super Mario

Forse in non più giovanissimi ricorderanno qualcosa della maglia fantasma della Fiorentina, quella sponsorizzata Gig con Super Mario che campeggiava sul petto, mai indossata in realtà nella stagione 1997/98 con Malesani in panchina e Batistuta-Rui Costa in campo. Ci sarebbero almeno 300 esemplari, riporta il Corriere Fiorentino, di quella divisa con l’idraulico più famoso del mondo, tutte realizzate in Messico dove la Fila (sponsor tecnico di allora) aveva uno stabilimento. Uno Youtuber di Norwich, stando a quanto si legge sul Guardian, se ne sarebbe aggiudicato un esemplare all’asta per ben 500 dollari.

Intanto Prandelli comincia a pensare alla formazione anti-Bologna