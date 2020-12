Fiorentina pronta per a sfidare il Bologna: tutti negativi i tamponi effettuati ieri sera

La Fiorentina ha ripreso ad allenarsi oggi dopo le brevi vacanze natalizie. Ritrovo al centro sportivo ‘Davide Astori’, tutti presenti agli ordini di Cesare Prandelli e soprattutto – riporta l’Ansa – tutti negativi ai tamponi effettuati ieri sera come da protocollo.

I giocatori stranieri volati all’estero per trascorrere le festività in famiglia dovranno stare 10 giorni in isolamento pur potendo comunque allenarsi ed essere regolarmente a disposizione per le partite in calendario. Fra questi Ribéry, volato a Monaco di Baviera, dove vivono la moglie e i cinque figli, subito dopo la vittoria di martedì scorso a Torino contro la Juve, lo spagnolo Lirola, i sudamericani Pulgar, Martinez Quarta e Caceres, i serbi Mihajlovic e Vlahovic, l’olandese di origini marocchine Amrabat.