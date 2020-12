LIVE – Commisso: “Voto al 2020? Mi tengo tra il 5 e il 6. Sui cartellini scherzavo, ma adesso non più”

Rocco Commisso torna a parlare: il presidente gigliato si collega con lo studio di Radio Bruno durante il Pentasport per tracciare un bilancio dell’anno che va a concludersi.

“Il giorno della vittoria con la Juve eravamo qui con mia moglie a vedere la partita, ho temuto fino al momento del terzo gol perché poteva sempre succedere qualcosa, quelli della Juve li vedevo molto agitati, forse gli serviva un tè, una camomilla, specie a Nedved. I tifosi sono stati splendidi, ci hanno aiutato molto e speriamo di andare avanti così. Come abbiamo festeggiato? Non vado al ristorante da un anno… Un pochino di moscato, quello sì. Tutti ci hanno messo qualcosa in più, il dato più significativo è quello che dice che abbiamo fatto più falli noi.

Chiesa osservato speciale? Forse i ragazzi volevano difendere la società. Quando uno se ne va come è andato via lui dispiace, ho imparato nella mia vita che non bisogna mai tagliare i ponti, perché non sai mai cosa potrà servirti in futuro.

Un bilancio? Il primo anno non è stato eccellente, un po’ di transizione, ma ci dobbiamo accontentare, meglio decimi che sedicesimi. Siamo andati avanti, abbiamo evitato lo spettro della retrocessione e abbiamo concluso in scioltezza, ragion per cui ho deciso di rendere merito a Beppe Iachini. Se dovessi dare al 2020 della Fiorentina un mio voto, mi terrei fra il 5 e il 6, non abbiamo fatto bene né male. Abbiamo avuto 44 persone malate di Covid, ultimo in ordine di tempo Callejon. Sappiamo tutti quanto i tifosi manchino alla Fiorentina.

Menomale che c’è la Mediacom… I ricavi della Fiorentina sono stati decimati. Siamo oltre i 300 milioni di spesa, come tutti sapete, ma quanto hanno speso i Pontello ai loro tempi? Io ho messo molti più soldi di tutti i precedenti proprietari. Io ho detto certe cose, ma ci sono persone che credono che io sia lo zio d’America e questo non va bene. Le critiche ci stanno, ma c’è modo e modi di rivolgersi alle persone, anche indirettamente. Oltretutto io non posso difendermi subito dopo, e quando viene attaccato mio padre è veramente un colpo basso. Vedo poco contraddittorio. Il concetto dei cartellini gialli e rossi? Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. La mia era una battuta, ma adesso sono convinto di farlo davvero. Nella Costituzione Italiana l’Articolo 14 dà il diritto di fare ciò che si vuole all’interno della proprietà privata, mentre l’Articolo 21 dà la libertà di espressione. Ma se vengo chiamato in certi modi, allora non ci sto. Io non ho bisogno di far soldi in Italia”.

