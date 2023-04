Commisso sul Franchi: “Altro che monumento, non all’altezza della vostra Firenze”

Il focus sul Franchi ha preso la scena durante la conferenza stampa di Rocco Commisso. Il presidente viola si è espresso così sullo stadio inteso come monumento: "Il Franchi è un monumento anche se... Mamma mia, non è all'altezza della vostra Firenze. La città è bellissima, lo stadio no. E non ci aiuteranno mai a realizzare uno stadio in tempi, costi e controlli giusti. In qualche maniera la politica vuole controllare quello che succede, incluso il futuro della Fiorentina. Io devo accettare certe cose, ma non è detto che debba mollare. Se veniva accettato il progetto Casamonti ad oggi sarebbe finito. Invece, iniziando ora il progetto ci vorranno almeno 3/4 anni. Dalla nostra parte, Rocco lo ha detto: non metterà soldi nello stadio. Non è mio. E' del comune e se lo fanno loro. Quando la Fiorentina va in Turchia e vedi stati bellissimi ti chiedi perchè noi abbiamo questo?"