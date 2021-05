“Commisso si è scocciato di vivacchiare. Spero ci sorprenderà”

Cosimo Zetti dice la sua sul possibile futuro della Fiorentina e del suo presidente

"Ci sarà da soffrire nella sfida di stasera. La Lazio è una delle squadre più in forma del campionato. Stasera mi accontenterei di un pareggio. Paura per la tenuta difensiva Viola? Spero che la lezione di Bologna possa essere positiva. La condizione dei calciatori non fa però essere speranzosi. Milenkovic è l'unico che garantisce un po' di tranquillità in difesa. Centrocampo e reparto arretrato dovevano essere i reparti più forti della Fiorentina di questa stagione, è piuttosto buffo."