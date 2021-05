Caso: “Firenze non merita una stagione così. Vlahovic? Il tesoro dei Viola”

Mimmo Caso ha parlato a Radio Bruno

"La sfida di stasera? La Lazio è più in forma ma la Fiorentina non può permettersi di perdere. Spero che la Fiorentina archivi al più presto questa stagione. Nessuno a Firenze meritava un anno così. Spero che i Viola facciano una prestazione importante contro una grande squadra. Sulla carta non c'è partita, ma le gare vanno giocate. La squadra gigliata aveva il match point contro il Bologna, il pareggio dimostra che ci sono carenze e grandi difficoltà. Anche noi soffrimmo salvandoci all'ultima giornata nel '76. Come mai una stagione così difficile? Conosco molto bene Prandelli, mettere mano in un percorso come questo non è semplice. Se non ce l'ha fatta lui allora c'è qualcosa di non positivo nella struttura della Fiorentina. Tutti hanno sbagliato qualcosa, è indubbio. Gli allenatori non hanno inciso e non hanno fatto rendere al meglio la rosa, ma le responsabilità sono di tutti."