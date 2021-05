Milan su Vlahovic. La Fiorentina fa il prezzo (e non fa sconti)

Commisso non è assolutamente intenzionato a cederlo a prezzo di saldo

Continua il pressing del Milan per arrivare al bomber Viola Dusan Vlahovic, che oggi mette nel mirino la quota 20 reti in campionato. Tuttavia, la trattativa per strappare il serbo dalle mani della squadra gigliata potrebbe essere più ardua del previsto. Questa mattina lo aveva anticipato La Gazzetta dello Sport, nel pomeriggio, arriva anche il rilancio di calciomercato.com. Come riporta il portale online, infatti, la Fiorentina ha intenzione di partire da una base di 60 milioni di Euro per lasciar partire il suo centravanti. Cifra molto alta che, come si augurano i tifosi fiorentini, potrebbe complicare non poco l'eventuale trattativa.