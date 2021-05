Milan, se arriva la Champions parte l’assalto a Vlahovic. La richiesta viola

I rossoneri andrebbero all’assalto del viola col tesoretto del torneo

La Champions stabilirà la portata dell’investimento sul nuovo attaccante e la strategia rossonera è nota: rintracciare sul mercato i migliori talenti e valorizzarli ulteriormente in rossonero. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. E in questa direzione non è un caso che tra i primi nomi della lista ci sia proprio l’attaccante viola Dusan Vlahovic. Il serbo ha numeri da futuro top player: è il primo classe 2000 ad aver firmato almeno 20 gol in Serie A e uno dei quattro ad avere questo score nei cinque campionati europei più importanti. Il costo del cartellino è alto, e aumenta gol dopo gol, domenica dopo domenica. Se all’inizio la valutazione era di 40 milioni, ora Commisso lo stima almeno 60: quotazione altissima, testimonianza della volontà viola di trattenerlo. Ma un Milan da Champions, si legge, avrebbe soldi e gloria, un’attrazione per campioni e aspiranti fuoriclasse.