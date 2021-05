Fascetti duro sulla stagione Viola: “Che delusione. Non ha funzionato nulla”

L'ex tecnico critica aspramente la stagione della Fiorentina

"Cosa mi è piaciuto quest'anno? Poco o niente, la squadra non ha rispettato le aspettative. Non ha funzionato nulla di quello che la società aveva in mente. Mai mi sarei aspettato di vedere i Viola invischiati nella lotta salvezza fino all'ultimo. È stata una vera delusione. Allenatore futuro? Mi piace Juric, dà identità alla squadra e la fa giocare bene. Il Verona stupisce da un paio d'anni per la qualità del suo gioco. Potrebbe essere l'uomo giusto per la panchina gigliata."