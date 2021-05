Fiorentina a caccia del primo tris di risultati utili consecutivi nel 2021

La squadra di Iachini ha la possibilità di inanellare la prima striscia di 3 gare consecutive senza sconfitte del 2021

Prima della gara contro la Juventus una delle curiosità più diffuse fra gli appassionati viola, oltre sapere la stagione dell'ultima "doppietta" in Serie A contro i bianconeri (che resta quella del 1968-69), era quella di conoscere l'ultima volta in cui la Fiorentina aveva conquistato due successi consecutivi in campionato. Purtroppo l'ultimo precedente, in quel contesto, resta ancora legato a quello dello scorso torneo, quando la formazione di Iachini si impose in casa contro il Bologna ed in trasferta a Ferrara negli ultimi due turni di campionato. Due successi, tra l'altro, anche inutili ai fini della classifica, in quanto la Fiorentina era già matematicamente salva. Contro il Bologna, però, la Fiorentina ha l'occasione di centrare il terzo risultato utile consecutivo in campionato, cosa mai verificatasi nel 2021. Curioso rilevare come l'ultima volta in cui la Fiorentina non sia stata sconfitta per tre gare consecutive, anzi quattro per la precisione, risalga a queste stesse giornate del girone d'andata, quando i viola, guidati allora da Prandelli, pareggiarono al "Franchi" con Sassuolo e Verona, vinsero a Torino contro la Juventus, per poi pareggiare, nuovamente, in casa col Bologna (clicca per leggere la CLASSIFICA AGGIORNATA).